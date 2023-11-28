Борт "АбаканЭйр" приземлился на военном аэродроме в зоне, которая наводит на подозрение.

На военный аэродром Беларуси прибыл российский грузовой борт, который с большой вероятностью может быть связан с боевиками ЧВК "Вагнер" и их деятельностью.

Об этом сообщает местная мониторинговая группа "Беалурскі Гаюн". Речь идет о самолете Ил-76 (RA-76463) авиакомпании "АбаканЭйр", который пошел на посадку на военном аэродроме "Бобруйск" в районе 13:45.

Проект отмечает, что данный аэродром достаточно редко используют в качестве посадочного места пилоты российской авиации. Аэродром находится всего лишь в 58 км по прямой к ближайшему лагерю ЧВК "Вагнер", что наводить на определенные подозрения.

Видео дня

В ночь на 12 октября на полосе "Бобруйска" также садился грузовой самолет компании "АбаканЭйр". Вслед за этим упомянутый борт взял курс на Мали (Бамако), где дислоцируются наемники ЧВК "Вагнер".

"Нельзя исключать, что и сегодняшний прилёт самолёта "АбаканЭйр" может быть связан с деятельностью ЧВК. Возможно, этот борт вывезет еще какую-то часть вещей наемников, которые хранятся в лагере", - пишет Гаюн.

Там также отмечают, что ранее новоприбывший борт находился с 17.04.2023 по 19.09.2023 на Авиаремонтном заводе в Минске.

Россия привлекает "вагнеровцев" на войну в Украину

В ноябре 2023 года The New York Times заявил, что Россия после смерти Пригожина вновь пытается заманить отряды "вагнеровцев" на войну в Украину. Об этом издание писало, ссылаясь на слова бывших бойцов и "военкоров" РФ.

СМИ указывали, что за счет ЧВК "Вагнер" Кремль пытается рекрутировать в армию людей, избегая объявлений о новой мобилизации. О звонках с подобными предложениями сообщили четверо россиян, воевавших в составе "Вагнер" на востоке Украины вместе с Пригожиным.

Вас также могут заинтересовать новости: