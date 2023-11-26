После гибели лидера наемников в ЦАР появилась возможность для западных государств предложить альтернативу.

Были времена, когда лидер группы "Вагнера" Евгений Пригожин появлялся в российском культурном центре в столице Центральноафриканской Республики, сидел со школьниками и обещал им бесплатные ноутбуки. Однако его смерть разрушила отношения наемников с властями ЦАР, которые рассматривают предложения России и западных стран, пытаясь найти замену "вагнеровцам" в качестве гаранта безопасности.

Издание The New York Times пишет, что исход этой борьбы может стать предвестником будущего группы на континенте, где ЦАР глубоко увязла среди горстки африканских государств, сотрудничающих с Вагнером.

Министерство обороны России стремится перехватить часть деятельности "Вагнера", сохраняя при этом свое влияние на континенте. Однако один из высокопоставленных западных дипломатов заявил, что неопределенность вокруг "Вагнера" в ЦАР открывает для США и Франции "окно возможностей" для противодействия российскому влиянию.

Видео дня

Администрация Байдена предложила помощь в обеспечении безопасности в обмен на освобождение "вагнеровцев", сообщили три официальных лица из ЦАР. Недавно представители американской частной охранной фирмы Bancroft встретились с официальными лицами Республики в столице.

Фидель Гуанджика, советник по безопасности президента ЦАР Фостена-Аршанжа Туадеры, заявил, что его администрация должна до следующего месяца сообщить американским чиновникам, готова ли она сотрудничать с ними.

Представитель Госдепартамента в своем заявлении сообщил, что США поощряют центральноафриканских чиновников к "обретению независимости от группы Вагнера", но от дальнейших комментариев отказался.

Туадера также провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чье участие в делах ЦАР в последние годы ослабло. В настоящее время французские и центральноафриканские официальные лица разрабатывают "дорожную карту" для возобновления сотрудничества в гражданских вопросах.

Однако остается неясным, могут ли западные страны предложить такой же уровень безопасности, как и наемники, и решатся ли находящиеся в тяжелом положении центральноафриканские чиновники противостоять повстанческим группировкам и другим угрозам безопасности без привычных "вагнеровцев". Франция, которая сокращает свое присутствие в бывших колониях на фоне растущей враждебности по отношению к ее влиянию, дала понять, что не будет предоставлять войска.

В течение многих лет группа "Вагнера" защищала руководство ЦАР, используя жесткие методы обеспечения безопасности, оружие и пропагандистские кампании. Взамен она получила выгодные концессии на добычу золота, алмазов и древесины, а также вопиющие нарушения прав человека в отношении мирного населения и в столкновениях с повстанческими группировками.

Однако в ходе интервью с более чем десятком чиновников и дипломатов, а также аналитиков и правозащитников, проведенных в течение нескольких недель, складывается новая картина. Вагнер, по словам многих, был трудным партнером, с которым многие чиновники хотели бы распрощаться.

Владислав Ильин, пресс-секретарь посольства РФ в Банги, заявил, что Россия "полна решимости вернуться на африканский континент" и продолжить партнерство с ЦАР в сфере безопасности. При этом эксперты сомневаются, что Туадера откажется от сотрудничества с наемниками

"Туадера похож на инвалида, который ходит с тростью, и эта трость – Вагнер. Россия не знает, как вести бизнес в Африке. Вагнер знает", - отметил Сергей Елединов, российский военный офицер в отставке и независимый аналитик по вопросам безопасности в Африке.

Российских военных инструкторов позвали в ЦАР в 2017 году, когда ее плохо обученная и недостаточно финансируемая армия пыталась сдержать повстанческие группировки, которые с 2012 года не давали покоя.

Это было быстрое решение для обеих сторон: Россия увидела возможность восстановить свое влияние на континенте, где она потеряла свое влияние после распада СССР. Правительство ЦАР могло пользоваться поддержкой крупного государства, не соблюдая при этом стандарты в области прав человека и прозрачности, которых требовали западные партнеры.

Даже сейчас, когда власть "Вагнера" в ЦАР, очевидно, ослабла, он по-прежнему занимает важное место. Пока идет теневая борьба за ее будущее, в стране остаются более тысячи наемников и некоторые из лучших оперативников группировки.

Они по-прежнему контролируют крупнейший золотой рудник в Республике, а русские по-прежнему сопровождают Туадера во время его передвижений по стране.

Солдаты национальной армии, прошедшие подготовку у российских инструкторов и носящие на своей форме эмблему "Вагнера", до сих пор охраняют правительственные здания и патрулируют окрестности возле администрации президента.

В Банги высокопоставленные представители "Вагнера" обедают в тех же ресторанах, которые предпочитают посещать западные дипломаты и представители ООН. Они даже посещали частные вечеринки, организованные гуманитарными организациями.

Они обучают местных священников, чтобы те присоединились к Русской православной церкви, и финансируют радиостанцию Radio Lengo Songo, которую ее главный редактор Фредерик Крок в одном из интервью назвал такой, что "находится под влиянием наших российских партнеров".

Через компанию, находящуюся под санкциями Минфина США, оперативники "Вагнера" также производят пиво, водку и ароматизированные ликеры, которые распространяются через местные заведения.

Многие жители Центральной Африки, имеющие столь тесные связи с "Вагнером", с трудом представляют себе, как будут жить без наемников. Многие боятся, что без них вернуться повстанцы.

Однако есть и те, кто считает, что жесткая тактика группировки, включая изнасилования, пытки и другие нарушения прав человека, а также экономическая эксплуатация, испортили отношения.

ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина - что известно

23 августа 2023 года в Тверской области России разбился самолет, в котором находились главари ЧВК "Вагнера" - Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин. Никто не выжил в авиакатастрофе.

После этого стало известно, что Министерство обороны РФ сорвало ротацию сил "Вагнера" из Африки. В свою очередь аналитики американского Института изучения войны отметили, что у "вагнеровцев" возникают проблемы в Африке из-за напряженности с Минобороны РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: