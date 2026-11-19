Орнитологи отследили маршрут группы украинских аистов, которые прилетели на зимовку в Африку.

Звездные украинские аисты Бой, Хартбит, Шикидим и Стефания продолжают миграцию по Африке, выбирая разные направления и места для остановок. За неделю с 10 по 17 ноября одна из птиц преодолела около 1200 км и добралась до Замбии, тогда как остальные продолжили путешествие по Танзании, Эфиопии и Южному Судану. Об этом сообщает Западноукраинское орнитологическое общество в своём посте на Facebook.

Наибольшее расстояние за этот период преодолел Хартбит. Покинув район озера Руква в Танзании, он пролетел вдоль южной части озера Танганьика и пересек границу с Замбией. Далее птица двигалась через районы Касами и Чипати, а последние сигналы GPS-трекера поступили из окрестностей долины реки Кафуэ, к западу от Лусаки. В целом его маршрут за неделю составил около 1200 км.

За это время Бой преодолел примерно 700 км, двигаясь на юг Танзании через регионы Додома, Иринга, Нджомбе и Рувума. Последние координаты были зафиксированы к северу от города Сонгеа. Как отмечает общество, птица постепенно добралась до Южно-Танзанийского нагорья, где саванны переходят в холмистые возвышенности и редколесья.

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Стефания тем временем переместилась на запад Южного Судана. Её маршрут пролегал через территории штатов Верхний Нил, Эль-Вахда и Вараб. За неделю аист преодолел около 550 км, а последние сигналы поступили из района к западу от Куаджока, недалеко от границы с Западным Бахр-эль-Газалем.

Медленнее всех на этой неделе перемещался Шикидим. Он преодолел около 250 км по территории Эфиопии и остановился вблизи города Волисо, примерно в 100 км к юго-западу от Аддис-Абебы. В настоящее время птица совершает лишь небольшие перемещения вблизи места остановки.

"Наши аисты демонстрируют различные стратегии перемещения. Перемещения украинских аистов свидетельствуют о существенных различиях не только в темпах и направлениях миграции, но и в выборе мест пребывания – от сухих саванн до влажных речных долин и горных ландшафтов", – пишут орнитологи.

Звездные украинские аисты

Бой, Хартбит, Шикидим и Стефания – это четыре молодых белых аиста, за которыми в сети активно следят украинцы. Летом 2026 года в рамках научно-экологического проекта "Трек аистов" на них закрепили легкие GPS-трекеры. Данные с передатчиков почти в режиме реального времени отображаются на интерактивной карте, поэтому каждый может наблюдать за их первой большой миграцией из Украины в Африку.

Проект преследует не только развлекательную, но и важную научную цель: данные помогают орнитологам изучать маршруты, места остановок и факторы, влияющие на миграцию. Благодаря открытой карте тысячи украинцев ежедневно "болеют" за своих пернатых путешественников и следят за их приключениями вплоть до Африки.

Однако конкуренцию за внимание украинцев этим птицам составляет другое семейство аистов – Грицик, Одарка и их дети.

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