Среди просочившихся документов Пентагона был один, в котором излагались сценарии, при которых Израиль может поставлять Украине оружие.

В одном из просочившихся документов Пентагона описаны ситуации, в которых, по мнению США, Израиль будет поставлять Украине летальное оружие.

Как пишет издание Jerusalem Post, наиболее вероятным сценарием, представленным в документе, была "турецкая модель", согласно которой Израиль будет поставлять системы обороны через третью сторону, при этом поддерживая диалог между Украиной и Россией.

В документе, как сообщается, оценивается, что Израиль будет поставлять Украине летальное оружие только в том случае, если дипломатические отношения с Россией окажутся в кризисе, либо из-за отношений России с Ираном, либо если израильские самолеты будут повреждены российскими системами обороны в Сирии.

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Другой сценарий, выдвинутый документами, заключается в том, что США сотрудничают с Израилем, требуя подготовить действия против Ирана.

Среди перечисленных в документе израильских вооружений, которые, возможно, могут быть отправлены в Украину, были ракеты Barak 8, ЗРК Spyder и противотанковые ракеты Spike.

Помощь Украине от Израиля - детали

Сверхсовременную систему оповещения о воздушной угрозе Tzeva Adom передаст Украине Израиль. С ее помощью украинцы ранее будут узнавать о подлете вражеских ракет и беспилотников, причем даже тех, которые сейчас не видит ПВО.

Ранее сообщалось, что Израиль поможет Украине с разработкой "умной" системы оповещения о воздушных ракетных и дроновых атаках.

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