Часть "слитой" информации была явно собрана из открытых источников, отметили в ГУР Минобороны.

Украинскому обществу нет оснований переживать из-за "утечки" засекреченных военных документов с деталями плана США насчет оснащения ВСУ перед предстоящим контрнаступлением.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире информационного телемарафона. "Важно помнить, что последние десятилетия очень важные операции российских спецслужб проходят в фотошопе. Из предыдущего анализа этих материалов, которые мы увидели, - там лживые, искаженные данные насчет потерь с обеих сторон. Мы видим часть информации, явно собранной OSINT-средствами, то есть из открытых источников", - сказал Юсов.

По его словам, потребности украинской армии - это тематика, которая много и содержательно обсуждалась на всех уровнях, в том числе и официальными лицами.

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"Ни для кого не является секретом, что Украина ставила и ставит вопрос и об авиации, и о танках, и о боеприпасах и многих других вещах, которые так нам нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней украинских солдат и мирного населения. Все остальное - мы будем ожидать официальных комментариев, но я думаю, что у украинского общества переживать по этому поводу оснований нет. Контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на поле боя", - отметил представитель ГУР.

Контрнаступление Украины - какие сведения были "слиты"

Как сообщал УНИАН, издание The New York Times сообщило об "утечке" засекреченных военных документов с деталями плана США и НАТО по оснащению ВСУ перед предстоящим контрнаступлением. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой информации в открытый доступ.

Документы неизвестные слили в Twitter и Telegram. Военные аналитики обратили внимание на то, что некоторые разделы документов, вероятно, были изменены, поскольку там завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на кремлевскую дезинформацию.

Как уточнило издание, документы не содержат конкретных планов боевых действий - как, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако в документах есть данные о потребностях ВСУ по состоянию на 1 марта.

Позже советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал, что "слитые" данные опираются на большой объем фиктивной информации.

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