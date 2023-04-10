Спецслужбы США полагают, что утечка произошла именно у них, а не у кого-то из союзников.

Пентагон активно ищет источник утечки секретных документов, которые недавно появились в сети и содержат широкий спектр информации – от состояния украинской ПВО до информации об израильском шпионском агентстве Моссад. Об этом пишет агентство Reuters.

Собеседники издания среди американских чиновников отмечают, что широкий спектр данных, которые попали в сеть, указывает, что источником утечки, вероятнее всего, был кто-то из американцев, а не их союзники.

"Сейчас основное внимание уделяется тому, что это утечка из США, поскольку многие документы находились только в руках США", — заявил агентству бывший топ-чиновник Пентагона Майкл Малрой.

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Отмечается, что пока расследование находится на ранней стадии. При этом допускается, что за утечкой стоит некий "пророссийский элемент". В целом данный инцидент является самым серьезным нарушением безопасности в США с 2013 года, когда на сайте WikiLeaks были опубликованы более 700 000 видео и документов дипломатического характера.

Два американских чиновника заявили агентству, что опубликованные в марте документы могли быть подделаны, чтобы ввести всех в заблуждение и распространить ложную информацию в ущерб интересам США.

В этом контексте отмечается, что некоторые документы утверждают, что США шпионили за Израилем и оказывали давление на Южную Корею с тем, чтобы она поставляла оружие в Украину. Эта информация уже вызвала негативную реакцию в указанных странах.

Сейчас американские спецслужбы выясняют, как широко их разведданные в принципе распространяются внутри страны и какие мотивы могли быть у того, кто осуществил утечку. У следствия есть четыре или пять теорий – от недовольного сотрудника до внутренней угрозы, которая активно хотела подорвать интересы национальной безопасности США.

Утечка американских секретных документов

На прошлой неделе американская газета The New York Times обратила внимание, что по соцсетям расходятся фотоснимки якобы секретных американских документов. В них отражено состояние украинской армии на начало марта, обстановка на фронте и планы Украины по накоплению техники для контрнаступления.

В Офисе президента Украины и в ГУР считают, что этот слив является фиктивным. Опубликованные документы, вероятно, составлены на основе компиляции информации из открытых источников, прогнозов и домыслов с добавлением дозы целенаправленной дезинформации.

По мнению Алексея Арестовича, основная цель этого фейка – посеять недоверие между Украиной и США, а также заставить украинских военных нервничать в преддверии контрнаступления.

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