Представитель департамента повторил обещание президента Джо Байдена.

Утечка в сеть секретных документов Соединенных Штатов Америки в отношении Украины никак не влияет на оказание ей помощи в противостоянии Российской Федерации.

Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель во время брифинга, пишет Укринформ. На вопрос журналиста, как этот инцидент может повлиять на текущие операции, он сказал, что решение по их планированию и проведению принимается военным руководством Украины.

"Мы в дальнейшем будем обеспечивать поддержку Украины на фоне жестокой агрессии Российской Федерации столько, сколько потребуется", - добавил Патель.

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Утечка секретных документов Пентагона: что известно

На днях журналисты обратили внимание на то, что в социальных сетях появились засекреченные документы с деталями плана Соединенных Штатов и НАТО по оснащению украинской армии перед контрнаступлением.

Аналитики отметили, что некоторые разделы могли изменить, в частности - в документах были завышены потери ВСУ и занижены потери армии РФ. Они считают, что это может свидетельствовать о "российском следе".

В украинской разведке призвали украинцев не волноваться из-за публикации этих документов и отметили, что в них содержится искаженная информация. Кроме того, они добавили, что потребности Вооруженных сил Украины неоднократно обсуждались публично.

В то же время CNN пишет, что Украина якобы изменила свои планы относительно военных операций после публикации этих документов.

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