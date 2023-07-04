Они опасаются, что ядерная держава развалится, говорит экс-советник Офиса президента.

Во время вооруженного мятежа в России Запад работал на удержание путинского режима.

Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону. По его словам, западные союзники опасаются, что РФ может развалиться, а "тысячи маленьких пригожиных получат доступ к тысячам ядерных оружий".

"Они идут в очень узком коридоре. С одной стороны их задача, чтобы Путин не начал ядерную войну в Европе, с другой - чтобы случайно не слетел путинский режим и не победили тысячи "маленьких пригожиных", - сказал Арестович.

Видео дня

При этом западные союзники солидарны в том, что Путин доджен проиграть в войне против Украины, поскольку его победа продемонстрирует Ирану и Китаю, что подобное нападение может сойти с рук, считает Арестович.

Реакция Запада на мятеж в России

Напомним, что во время пригожинского мятежа в Соединенных Штатах Америки заявили, что внимательно следят за происходящим.

Позднее в Белом доме сообщили, что имели "хорошую связь с русскими на выходных", чтобы прояснить, что не имеют отношения к происходящему.

По данным CNN, во время бунта "вагнеровцев" Украину просили не наносить удары по России, чтобы не давать ей повод назвать мятеж следствием заговора.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что мятеж показал хрупкость российских вооруженных и вспомогательных сил, а Германия назвала его "одним из актов в спектакле" борьбы за власть.

Вас также могут заинтересовать новости: