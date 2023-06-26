Джон Кирби говорит, что Белый дом не знает деталей сделки с Пригожиным.

Соединенные Штаты Америки отрицают какую-либо причастность к мятежу в России, у них была "хорошая, прямая связь с русскими на выходных".

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на пресс-конференции, пишет Sky News. По его словам, они сообщили о своей непричастности и выразили надежду на то, что Россия будет соблюдать международные обязательства по защите дипломатов в Москве.

Кирби отметил, что Соединенным Штатам не известны параметры сделки между Путиным и главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Также они не знают, где сейчас находится Пригожин и большая часть его войск.

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Издание отмечает, что спикер не захотел определить события выходных как мятеж или государственный переворот.

Мятеж в России: реакция США

Напомним, что после "похода Пригожина на Москву" в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты следят за ситуацией и собираются проконсультироваться с союзниками по этому вопросу.

Сегодня выступил президент Джо Байжен. Он заявил, что произошедшее было частью борьбы внутри российской системы.

По данным СМИ, во время мятежа Госдеп решил отсрочить введение санкций против российской частной военной компании "Вагнер", чтобы не становиться на чью-то сторону.

Источник CNN рассказал, что Соединенные Штаты оценивали вероятность развития мятежа как более жестокого и "кровавого".

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