Он призвал союзников быть бдительными.

Мятеж частной военной компании "Вагнер" показывает разногласия, существующие в России, и хрупкость как ее вооруженных, так и вспомогательных сил.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя последние события в России газете Provence. Он сказал журналистам, что "ситуация все еще развивается" и что он "час за часом" следит за происходящими событиями.

"Все это должно заставить нас быть очень бдительными и полностью оправдывает ту поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении", - подчеркнул Макрон.

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Мятеж в России: что известно

Напомним, что 23 июня главарь российской ЧВК "Вагнер" Егвений Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в атаке позиций наемников и заявил, что они собираются остановить военное руководство.

Всю ночь и утро он записывал сообщения, в которых обвинял министра обороны Сергея Шойгу в трусости и обещал уничтожить всех, кто встанет у них на пути.

Путин в обращении назвал это "ударом в спину" и предательством. В Моксве и области ввели режим КТО, в ряде областей появились блокпосты, тракторами перекопали дороги.

Наемникам в ходе так называемого марша справедливости удалося взять контроль над военными объектами и центром Ростова-на-Дону и выдвинуться в сторону Москвы. Их соединения прошли Воронежскую, Липецкую и Тульскую области.

Вечером Пригожин объявил, что разворачивает войска и возвращает их в "полевые лагеря". В Беларуси заявили, что они достигли договоренностей во время переговоров с Лукашенко. Позже стало известно, что главарь ЧВК уехал в Беларусь.

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