Бербок заявила, что российское руководство "все чаще наносит ответный удар самому себе".

В России происходит борьба за власть, и мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - "лишь один из актов в этом спектакле", заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как сообщает CNN, на встрече Европейского Союза в Люксембурге Бербок заявила, что вторжение России в Украину имеет "разрушительные последствия" для российского руководства.

"Мы видим разрушительные последствия российской агрессивной войны и для путинской системы власти", - сказала Бербок, добавив, что российское руководство "все чаще наносит ответный удар самому себе".

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Также она отметила, что в российской пропаганде наблюдаются массовые трещины, добавив, что Берлин внимательно следит за событиями в России.

По мнению Бербок, в России идет "внутренняя борьба за власть" и конфликт между президентом России Владимиром Путиным и главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным была "лишь одним актом в этом российском спектакле".

"Мы, очевидно, видим, что это также привело к борьбе за власть внутри России. И поэтому непонятно, какие еще действия последуют в этом спектакле", - добавила она.

Мятеж Пригожина и реакция мировой общественности

23-24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа, в ходе которого "вагнеровцы" захватили под свой контроль несколько крупных городов, уничтожили семь военных бортов и почти дошли до Москвы.

Хотя вечером 24 июня Пригожин объявил о достижении договоренностей с Кремлем и окончил мятеж, происходящее нанесло огромные репутационные потери российской вертикали власти и лично президенту Владимиру Путину.

В частности, британское правительство считает, что мятеж Пригожина посеял сомнения в мощностях авторитарного режима Путина и планирует готовиться к вероятному распаду России.

А глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что мятеж "Вагнера" свидетельствует о том, что вторжение в Украину подорвало военную мощь России и привело к появлению трещин в ее политической системе.

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