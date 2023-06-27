Страну призывали не раскачивать лодку.

Западные союзники Украины посоветовали ей не наносить удары по России во время мятежа частной военной компании "Вагнер".

Об этом пишет CNN со ссылкой на западного чиновника. По его словам, с украинскими официальными лицами связались на разных уровнях, предостерегая их от использования хаоса в России для нанесения ударов. Они опасались, что Украину и Запад обвинят в помощи главарю ЧВК Евгению Пригожину и угрозе суверенитету РФ.

"Послание было не раскачивать здесь лодку, это внутренне дело России. Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России", - сказал чиновник,.

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Он отметил, что Запад не хотел подпитывать российских нарратив о том, что это якобы была его инициатива. "Это то, чего русские всегда хотели, доказывая, что существуют угрозы суверенитету России", - добавил он.

Мятеж в Россиии: реакция мирового сообщества

После начала мятежа в администрации президента Соединенных Штатов Америки заявили, что следят за ситуацией в России. Вчера Джо Байден заявил, что это было частью борьбы внутри российской системы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее продемонстрировало хрупкость вооруженных и вспомогательных сил РФ. В Германии назвали пригожинский мятеж "одним из актов в спектакле" борьбы за власть.

В Китае и Казахстане заявили, что мятеж - "внутреннее дело" Российской Федерации. А турецкий президент Реджеп Эрдоган призвал сохранять здравомыслие в рамках принимаемых решений.

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