Западные союзники Украины посоветовали ей не наносить удары по России во время мятежа частной военной компании "Вагнер".
Об этом пишет CNN со ссылкой на западного чиновника. По его словам, с украинскими официальными лицами связались на разных уровнях, предостерегая их от использования хаоса в России для нанесения ударов. Они опасались, что Украину и Запад обвинят в помощи главарю ЧВК Евгению Пригожину и угрозе суверенитету РФ.
"Послание было не раскачивать здесь лодку, это внутренне дело России. Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России", - сказал чиновник,.
Он отметил, что Запад не хотел подпитывать российских нарратив о том, что это якобы была его инициатива. "Это то, чего русские всегда хотели, доказывая, что существуют угрозы суверенитету России", - добавил он.
Мятеж в Россиии: реакция мирового сообщества
После начала мятежа в администрации президента Соединенных Штатов Америки заявили, что следят за ситуацией в России. Вчера Джо Байден заявил, что это было частью борьбы внутри российской системы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее продемонстрировало хрупкость вооруженных и вспомогательных сил РФ. В Германии назвали пригожинский мятеж "одним из актов в спектакле" борьбы за власть.
В Китае и Казахстане заявили, что мятеж - "внутреннее дело" Российской Федерации. А турецкий президент Реджеп Эрдоган призвал сохранять здравомыслие в рамках принимаемых решений.