По данным на утро 8 января в центральной части Алматы продолжаются выстрелы, хотя уже не столь интенсивные, как вчера.

Министерство внутренних дел Казахстана заявляет о задержании 4 тыс. 266 человек, среди которых иностранцы.

Как сообщает Радио Азаттык, в частности, в одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек.

"По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства", - сказано в сообщении.

В то же время в МВД не уточнили, граждане какого именно государства задержаны.

Кроме того, в Алматы, в микрорайоне Калкаман, в одном из СТО полицейские изъяли патроны, боеприпасы и похищенные вещи: велосипеды, телевизоры, мобильные телефоны.

В ведомстве также сообщает, что в одном из населенных пунктов Жамбылской области обнаружен схрон оружия: несколько автоматов и пистолетов.

Читайте также"Спецоперация россиян": эксперт объяснил, чем протесты в Казахстане выгодны КремлюОтмечается, что по данным на утро 8 января в центральной части Алматы продолжаются выстрелы, хотя уже не столь интенсивные, как вчера. На площади Республики дежурят военные и спецтехника.

Протесты в Казахстане

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим, задержаны сотни.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в наведении порядка" в ОДКБ.

Россия, Беларусь и Армения уже отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

Также Токаев сообщил, что режим ЧС будет поэтапно снят в регионах страны, где ситуация нормализовалась, а все требования граждан Казахстана, которые выражались в мирных формах, были услышаны.