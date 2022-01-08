Местные СМИ сообщали, что почти вся семья бывшего президента покинула Казахстан, в стране остался лишь старший брат Назарбаева.

Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице.

Об этом заявил спикер политика Айдол Укибай, пишет Tengrinews.kz в Telegram.

"Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана и никуда не выезжал. Бывший глава государства призвал всех сплотиться вокруг нынешнего президента Казахстана-Токаева", - сказал Укибай.

Накануне, 7 января, местные СМИ сообщали, что почти вся семья бывшего президента покинула Казахстан, в стране остается лишь старший брат Назарбаева Болат. Читайте такжеКак протесты в Казахстане повлияют на планы РФ по Украине: озвучен прогноз

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

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