Транзитные рейсы начнут курсировать с 5 июля.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, находящаяся под санкциями Украины, запускает для россиян транзитные рейсы – из Москвы в Ниццу через Тбилиси.

Как сообщается на сайте перевозчика, транзитный рейс до Лазурного побережья с одной пересадкой начнет курсировать с 5 июля. Рейсы с часовой пересадкой в Тбилиси будут летать во Францию дважды в неделю – в среду и субботу.

Стоимость билетов на этот рейс стартует от 535 долларов (на рейсы по средам) и от 633 долларов (на рейсы по субботам). Всего путь из российской столицы в Ниццу будет занимать 8 с половиной часов.

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Накануне Georgian Airways увеличила количество ежедневных прямых рейсов между Москвой и Тбилиси. Теперь ежедневно курсирует 11 самолетов.

Georgian Airways и рейсы в РФ - что надо знать

10 мая российский диктатор Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и официально разрешил прямые авиарейсы в эту страну. Вскоре Грузия открыла свое небо для российских авиакомпаний. Уже 19 мая в Грузию прилетел первый прямой авиарейс из РФ за последние 4 года.

Местная авиакомпания Georgian Airways совершила первый рейс из Тбилиси в Москву 20 мая. Президент страны Саломе Зурабишвили объявила перевозчику бойкот.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против компаний и лиц, поддерживающих агрессию РФ, среди них был и грузинский перевозчик и его владелец. В парламенте Грузии заявили, что санкции – "несправедливая" мера.

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