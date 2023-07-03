Грузия продолжает активно сближаться с Россией, в данном случае в транспортной сфере.

Российская авиакомпания "Азимут" и попавшая под украинские санкции грузинская Georgian Airways увеличили число рейсов между Москвой и Тбилиси.

Как сообщает пресс-служба "Азимута", теперь компания будет выполнять по два рейса в день вместо одного. Помимо утреннего рейса появился вечерний.

Компания Georgian Airways также увеличила число рейсов, но скромно об этом умолчала в своих соцсетях. До сих пор компания выполняла один рейс в день. Однако, как пишет кавказская редакция "Радио Свобода", на своем сайте компания начала продавать билеты на дополнительные рейсы, которые будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

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Авиасообщение между Россией и Грузией

Действующие власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за вторжения в Украину и начали наращивать торговлю со страной-агрессором. В мае после многолетнего перерыва между странами было возобновлено прерванное авиасообщение.

Демонстративное сближение Москвы и Тбилиси вызвало остро негативную реакцию Украины и стран Запада. Так, страны ЕС вручили представителю Грузии дипломатический демарш по поводу возобновленного авиасообщения. Украина и вовсе ввела санкции против грузинской авиакомпании, начавшей эти полеты.

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