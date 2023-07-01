К санкционному списку добавились предприятия и лица из РФ, Беларуси, Грузии, Казахстана и Кипра.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против еще 291 юридического и 191 физического лица за поддержку агрессии РФ.

Соответствующий документ обнародован Офисом главы государства. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в нем.

Согласно приложениям к документу, санкции сроком на 5-10 лет применены к 291 предприятию, организации, учреждению из России, Грузии, Казахстана, Кипра, Беларуси. В частности под санкциями теперь Джорджиан Эйрвейз (Georgian Airways - авиаперевозчик, возобновивший сообщение с РФ от 15 июня).

В перечне физических лиц преимущественно граждане РФ, но есть также граждане из Беларуси и Грузии. Санкции будут действовать 5-10 лет.

ЕС применил против России 11-й пакет санкций

Как известно, параллельно страны Евросоюза также вводят санкции против РФ и стран, поддерживающих агрессию страны-террориста и ее боеспособность. Сейчас уже идет работа над 12-м пакетом санкций ЕС.

Вчера Зеленский в речи на заседании Европейского совета, поблагодарил Европу за принятие 11-го пакета санкций против РФ и подчеркнул, что важно не останавливаться в этом процессе. По его объяснению, чем меньше будет пауз, тем меньшая вероятность, что Россия адаптируется к международному давлению на нее и придумает, как обходить санкции. Президент Украины поблагодарил, что 11-й санкционный пакет сконцентрирован на том, как помешать РФ обойти санкции через третьи страны, и призвал также уделить этому внимание в 12-м санкционном пакете ЕС.

Зеленский подчеркнул, что Россия применяет для ударов по Украине ракеты, которые были произведены совсем недавно из компонентов компаний "свободного мира", которые не отказались от торговли с агрессором.

По его словам, мир должен полностью остановить использование Россией соответствующих.

Он также подчеркнул, что нельзя терпеть шантаж РФ в отношении Запорожской АЭС. Глава государства напомнил, что россияне заминировали самую большую в Европе станцию. Следовательно, он считает, что российская атомная отрасль заслуживает санкций в ответ на российский радиационный шантаж.

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