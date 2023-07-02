Папуашвили заявил о том, что возобновление авиасообщения с агрессором не нарушает "солидарность с украинским народом", которую проявляет Грузия, а санкции являются слишком тяжелыми.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что санкции введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию, являются "несправедливыми".

Как сообщает российский "Интерфакс", Папуашвили заявил о том, что возобновление авиасообщения с агрессором не нарушает "солидарность с украинским народом", которую проявляет Грузия, а санкции, введенные Украиной являются тяжелыми.

"Принятое со стороны определенных представителей властей Украины решение в отношении гражданина Грузии Тамаза Гаиашвили не стало первым тяжелым и несправедливым решением против грузинского народа на фоне той солидарности, которую мы проявляем в отношении Украины", - сказал Папуашвили, отметив при этом, что в Тбилиси "привыкли к подобным решениям Киева", добавив, что украинские власти ранее поступали и намного хуже, в частности, "укрывали на своей территории преступников", которых Грузия объявила в розыск.

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Среди таких лиц, он назвал Зураба Адеишвили (бывший министр юстиции Грузии) и Гию Лорткипанидзе (бывший замглавы МВД Грузии). "Один - советник генерального прокурора Украины, а другой - заместитель начальника украинской контрразведки. Двое преступников укрываются в Украине", - заявил Папуашвили.

Авиасообщение с агрессором

15 мая Грузия открыла свое небо для российских авиакомпаний.19 мая 2023 года в стране приземлился первый прямой авиарейс из РФ за последние 4 года.

27 стран Евросоюза объявили демарш Грузии. Демарш передали министру экономики Левану Давиташвили. В ответ министр заявил, что "контекст Грузии отличается от контекста стран-членов Евросоюза", поскольку страна находится в особенно сложной ситуации.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот местной авиакомпании Georgian Airways, которая 20 мая выполнила рейс из Тбилиси в Москву.

В Грузии начались массовые протесты в ответ на прямые авиарейсы и введенный безвиз с Россией, которые вызвали полное недоумение у российского диктатора Владимира Путина.

По состоянию на 6 июня 2023 года Грузия села в лужу с планами урвать денег на авиасообщении с Россией. После того, как Грузия возобновила авиасообщение с Россией, граждане страны-агрессора начали массово отказываться от услуг грузинской авиакомпании Georgian Airways. Заполняемость самолетов резко сократилась, так как туристы предпочитают добираться до Тбилиси через Армению и Северную Осетию на машинах.

1 июля 2023 года Зеленский ввел жесткие санкции против компаний и лиц, поддерживающих агрессию РФ.

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