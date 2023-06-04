Даже если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она будет считаться врученной через семь дней с момента размещения в Реестре повесток.

Минобороны России предлагает разрешить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на подготовленный Минобороны РФ проект изменений, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, постановка на воинский учет, а также снятие с него возможны без личной явки в военкомат на основе данных государственных информационных ресурсов.

Отмечается, что из документа следует, что если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она считается врученной через семь дней с момента размещения в Реестре повесток.

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Мобилизация в России

Ранее в России приняли закон о едином реестре военнообязанных, который фактически вводит электронные повестки. Также мужчинам запретили выезжать за границу в случае ее получения до явки в военкомат.

Ранее заявлялось, что Россия для компенсации огромных потерь в войне с Украиной хочет призвать дополнительно 400 тысяч человек. В то же время, мобилизацию пока объявлять не планируют, предпочитая пополнять ряды армии "добровольцами", в том числе из охранников госкомпаний, у которых есть хоть какой-то опыт. Также на охрану госграницы отправляют курсантов военных вузов.

Однако в последнее время появились слухи о возможности новой волны мобилизации. В частности, объявить всеобщую мобилизацию предложил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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