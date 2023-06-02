К западной границе Российской Федерации под предлогом прохождения стажировки отправили 200 курсантов.

До западной границы Российской Федерации под предлогом прохождения стажировки отправили 200 курсантов высших военных учебных заведений. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18: 00.

"Военным руководством Российской Федерации принято решение об усилении государственной границы курсантами высших военных учебных заведений", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что 31 мая около 200 курсантов III курса, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами, уже командированы к западной границе Российской Федерации под предлогом прохождения стажировки.

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Мобилизация в России

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что России не избежать всеобщей мобилизации. Он предложил объявить ее уже сейчас, чтобы мобилизованные имели время на подготовку.

Прошлой осенью Кремль провел мобилизацию, привлекая в армию 300 тысяч человек. С тех пор следующие волны мобилизации в России все откладываются, зато проходит вербовка "добровольцев", в частности, охранников государственных компаний.

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