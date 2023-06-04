Уничтожены десятки единиц техники врага.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов в войне против Украины.

Силы обороны за сутки уничтожили 470 оккупантов, говорится в сводке. Потери оккупантов среди личного состава с 24 февраля 2022 года по 4 июня 2023 ориентировочно составили 209 940.

Кроме этого общие боевые потери противника включают:

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‒ танков – 3837 (+8);

– боевых бронированных машин – 7512 (+10);

– артиллерийских систем – 3555 (+22);

– РСЗО – 583 (+1);

– средств ПВО – 344 (+2);

– самолетов – 313;

– вертолетов – 298;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10);

‒ крылатых ракеты – 1132;

– кораблей / катеров – 18;

– автомобильной техники и автоцистерн – 6305 (+16),

– специальной техники – 479 (+4).

Потери РФ в войне против Украины-последние новости

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника, сообщал Генштаб.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 склада боеприпасов противника.

Кроме этого, уничтожено 6 вражеских разведывательных БпЛА, а также 2 ударных БпЛА типа "Ланцет".

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