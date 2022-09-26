Новые ограничения начали действовать с 26 сентября.

Новые ограничения для граждан Российской Федерации на въезд в Польшу вступили в силу в понедельник, 26 сентября. Проблемы возникнут у россиян, которые путешествуют на самолете или корабле.

Об этом сообщает RMF24.

С 26 сентября начали действовать ограничения на "въезд через воздушные и морские пункты пропуска" для граждан РФ. В МВД Польши объяснили, что "только широкие, жесткие санкции могут нанести решительный удар по режиму Владимира Путина".

Видео дня

Отмечается, что о полном запрете на въезд для россиян речь не идет. Остаются в силе исключения, согласованные Польшей и странами Балтии, для поддержки оппонентов российского президента Владимира Путин. К исключениям относятся диссиденты, гуманитарные случаи, а также обладатели видов на жительство, водители транспорта и члены дипломатических миссий.

Визы для Россиян – что известно

Девять стран Европы, а именно - Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды, - больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Таким образом, визовый сбор для граждан РФ увеличился с 35 евро до 80 евро и увеличение сроков оформления виз. Также им придется при оформлении визы предоставлять больше дополнительных документов, а многократные визы будут выдавать гораздо реже.

В то же время страны Балтии и Польша приняли решение закрыть въезд российским туристам. Поэтому уже с 19 сентября граждане РФ с шенгенскими визами не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

По данным пограничной службы Литвы, за первую неделю работы новых правил выдачи виз для граждан России в странах Балтии 153 россиянам отказали во въезде в Литву, 48 - в Латвию и 155 - в Эстонию.

Вас также могут заинтересовать новости: