Глава МИД Испании также отметил, что Мадрид с самого начала поддерживал Украину, продемонстрировав солидарность не только со стороны правительства, но и всего общества.

Россияне, пытающиеся уехать из России и найти убежище в странах ЕС, должны иметь возможность получать европейские визы.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью La Razón.

"Это не война против русских. И мы с самого начала четко определили это. Мы ничего не имеем против русского народа, а тем более против тех людей, которые с большим мужеством выходят на протесты, рискуя заключением и даже жизнью. Тем, кто пытается уехать из страны, должна быть предоставлена возможность сделать это", - сказал Альбарес.

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Он добавил, что европейцы вместо того, чтобы полностью лишить россиян возможности получать визы, должны оставить открытыми двери для выдачи виз тем, кто отвечает определенным условиям.

Испания поддерживает Украину

Глава МИД Испании также отметил, что Мадрид с самого начала поддерживал Украину, продемонстрировав солидарность не только со стороны правительства, но и всего общества.

"Испания с самого начала была в авангарде поддержки Украины вместе со всеми нашими европейскими партнерами. Мы продемонстрировали свою солидарность, предоставив самый большой пакет гуманитарной помощи, который Испания когда-либо предоставляла одной стране... Среди нас живут 140 тысяч украинских беженцев со статусом, который позволяет им работать и проживать. Наше посольство в Киеве открыто, несмотря на трудности, как политический жест мощной поддержки правительства Зеленского. А также оказываем поддержку военной техникой", - сказал Альбарес.

Он уточнил, что вся военная техника, которую предоставляет Испания, является оборонительной. "Она предназначена для того, чтобы украинская армия могла защитить свою территориальную целостность, свою свободу, свой суверенитет, свою демократию и, прежде всего, беззащитных гражданских лиц", - сказал чиновник.

Отвечая на вопрос, как далеко может зайти Путин, испанский министр отметил, что это известно только главе Кремля.

"С самого начала он демонстрирует большую иррациональность. Это захватническая война против Украины, против ее суверенитета и ее территориальной целостности. Украина никогда не была угрозой территориальной целостности или суверенитету России", - сказал Альбарес.

Также он подчеркнул, что угрозы Путина не запугают страны Европы. По словам Альбареса, признаков готовности Кремля применить ядерное оружие пока нет. "Понятно, что ядерную войну выиграть невозможно. Проиграли бы все, и, конечно, это то, что должно быть исключено из любых дискуссий... У нас нет никаких признаков того, что ядерное оружие будет применено", - сказал министр.

Испанский министр также напомнил, что западные страны всегда стремились к диалогу и дипломатии, и продвигали эту идею на всех площадках, где присутствовала Россия.

"Но единственный, кто этого не хотел и предпочел войну, это Владимир Путин. Поэтому он несет полную ответственность за эту эскалацию, которая никуда не ведет. Путин проиграл эту войну по двум причинам. Эскалация, которую он объявил на этой неделе, является демонстрацией того, что стратегия, которую он планировал, оказалась провальной: он считает, что, возможно, усиление военных усилий приведет к изменениям, но это будет не так", - сказал Альбарес.

Визы для россиян в Европу

Как сообщал УНИАН, девять стран Европы, а именно - Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды, - больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.

Ранее 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Согласно этому решению, произошло увеличение визового сбора для граждан РФ с 35 евро до 80 евро и увеличение сроков оформления виз. Также отныне им придется при оформлении визы предоставлять больше дополнительных документов, а многократные визы будут выдавать гораздо реже. При этом в приоритете будут гуманитарные визы, тогда как заявки на туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь.

В то же время страны Балтии и Польша приняли решение закрыть въезд российским туристам. Поэтому уже с 19 сентября граждане РФ с шенгенскими визами не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

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