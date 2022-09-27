Некая вероятность распространения дагестанских протестов на весь Кавказ, а впоследствии на другие регионы России, существует. Однако речь идет именно о шансе. Уверенно утверждать, приобретут ли эти протесты большие масштабы, было бы преждевременно.

Российские власти попытаются реагировать на протесты в Дагестане сразу несколькими методами. И, в первую очередь, это будет попытка силового разгона митингующих. Однако именно чрезмерное насилие к местным жителям может спровоцировать усиление движения сопротивления. То есть действия российских властей будут лишь сильнее подстрекать людей выйти на улицы из-за жестокости полиции, избиения людей, а также применения силы против женщин.

Российские власти попытаются реагировать на протесты в Дагестане сразу несколькими методами. И, в первую очередь, это будет попытка силового разгона митингующих. Однако именно чрезмерное насилие к местным жителям может спровоцировать усиление движения сопротивления Видео дня

Тогда в РФ может зашататься силовая вертикаль, и они уже не смогут контролировать ситуацию, как раньше. Скорее всего, будут вынуждены привлечь силовиков из других регионов: Ставрополья, Кубани или Чечни. Стоит помнить, что полиция там воспринимается как члены сообщества. Поэтому полицию боятся значительно меньше, чем в других регионах России. А привлеченные силовики там еще и не будут "своими".

Катализатором также могут стать и жертвы во время протестов. Ведь в Дагестане не будут равнодушно снимать на телефон, как полиция убивает девушку. В этом регионе смерть протестующего сразу вызовет еще более острую реакцию.

Тем временем все большее количество призывов к протесту в социальных сетях послужит примером и для других регионов России. Не исключено, что именно тогда ситуация может выйти из-под контроля за несколько недель.

Почему именно на Кавказ возлагают надежды относительно начала настоящих протестов в России? Можно предположить, что в этих нацменьшинствах тесные родственные отношения влияют на большую солидарность в обществе. Кроме того, в отличие от других российских регионов, в Дагестане, например, важно публичное поведение, честь и достоинство. Соответственно, если действия властей идут против каких-то принципов, на Кавказе реакция будет более быстрой.

Почему именно на Кавказ возлагают надежды относительно начала настоящих протестов в России? Можно предположить, что в этих нацменьшинствах тесные родственные отношения влияют на большую солидарность в обществе

Одновременно, российские власти постараются успокоить протесты с помощью пропаганды. Например, будут оправдывать мобилизацию большой потребностью водителей, которых в Дагестане довольно много. То есть в РФ будут придумывать какие-то объяснения того, что мобилизация не является "смертельной" для мужчин.

Но, скорее всего, мы увидим, вступят ли протесты в масштаб позже, когда немногочисленные горные сообщества в отдаленных регионах РФ будут оплакивать потерю близких, а количество погибших на войне в Украине уже превысит болевой порог у общества.

Сергей Данилов, заместитель директора украинского Центра ближневосточных исследований