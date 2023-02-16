Генсек НАТО отметил, что с нынешним поведением российского режима в Москве нет возможности к улучшению ситуации.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что противостояние НАТО и России может продолжаться еще очень много лет. Он отметил, что Кремль хочет Европу, где они смогут контролировать соседние страны.

"НАТО должно быть готово к длительному противостоянию с Россией после непосредственного кризиса, спровоцированного годовым вторжением российского президента Владимира Путина в Украину", - цитирует Столтенберга издание The Economic Times.

При этом он указал, что президент РФ хочет другую Европу, где он сможет полностью контролировать соседние страны и решать, что можно, а что нет.

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"Нам нужно быть готовыми к долговременным перспективам, это может занять много, много, много, много лет", - заявил генсек НАТО.

По его словам, изменения в отношениях РФ и Запада могут произойти внезапно, поэтому сложно спрогнозировать, как долго продлится противостояние.

"Мы видели падение Берлинской стены или мы видели 11 сентября... НАТО всегда будет рассматривать, где есть возможности снова попасть в ситуацию, где есть место для лучших отношений, но с нынешним поведением российского режима, режима в Москве нет возможности", - подытожил Столтенберг.

Украина в НАТО - что известно

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, для расширения НАТО необходимо одобрение всех 30 стран-членов блока.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что процесс вступления Украины в НАТО будет очень быстрым, но зависит от итогов войны с Россией.

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