Украина должна отстоять свой суверенитет и независимость на поле боя, отметил генсек НАТО.

Позиция Организации североатлантического договора (НАТО) насчет будущего членства Украины неизменна - сначала Украине надо одержать победу в войне с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на брифинге по итогам двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса, которое состоялось 14-15 февраля в Брюсселе (Бельгия).

"Насчет Украины позиция НАТО не изменилась. Мы много раз повторяли, что Украина станет членом Альянса, но сейчас внимание уделяется обеспечению победы Украины в войне", - сказал Столтенберг.

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Он добавил, что "единственный способ интегрировать и гарантировать, чтобы Украина могла двигаться на пути к более близкому евроатлантическому сотрудничеству, заключается в том, чтобы обеспечить победу Украины как суверенного и независимого государства".

В этой связи, как отметил генсек НАТО, главная задача союзников альянса сейчас заключается в обеспечении Украины вооружением, боеприпасами и другими необходимыми поставками, нужными для вытеснения российских захватчиков.

"И мы также работаем над более долговременным партнерством, помогая перейти от вооружения, доктрин и стандартов советской эпохи к стандартам НАТО", - сказал Столтенберг и добавил, что речь идет об улучшении совместимости украинской армии с армиями организации, проведении реформы в секторе безопасности и обороны. "Все это приблизит Украину к НАТО", - подчеркнул он.

Как заявил Столтенберг, лучшее доказательство того, что поддержка работает и на самом деле помогает Украине - это прогресс, которого страна добивается на поле боя.

Путь Украины в НАТО - что надо знать

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Потом Йенс Столтенберг заявил, что для вступление нашего государства в Альянс такое решение должны одобрить все 30 стран-членов блока.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что процесс вступления Украины в НАТО будет очень быстрым, и он зависит именно от итогов войны с РФ.

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