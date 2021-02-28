По словам премьера Армении, таким образом собравшиеся подтвердят готовность народа защищать народную власть.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал в понедельник, 1 марта выйти на митинг в Ереване.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Пашинян призвал соотественников в 18:30 (16:30 по Киеву — ред.) собраться на площади Республики. По его словам, таким образом собравшиеся подтвердят готовность народа защищать народную власть, гражданский, демократический и конституционный порядок в Армении.

Читайте такжеПремьер Армении назвал условие своей отставкиТакже участники митинга намерены почтить память погибших 1 марта 2008 года. В конце февраля 2008 года президент Армении Роберт Кочарян покидал свой пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Однако несогласные сторонники кандидата Левона Тер-Петросяна, среди которых был и Никол Пашинян, организовали в Ереване протесты. В ночь на 1 марта участников акции разогнали, десять человек погибли, а более 250 получили ранения.

Кроме того, в понедельник в 15:00 митинг организует возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс». А на 16:00 запланирован митинг армянской оппозиции, участники которого намерены пройти шествием, требуя отставки премьера страны.

Протесты в Армении

Призыв Пашиняна выйти на митинг прозвучал на фоне его продолжающегося конфликта с руководством Генштаба страны и оппозицией.

После заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Армении начались акции оппозиции с требованием отставки премьера.

Также армия Армении потребовала отставки Пашиняна после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна.

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне протестов в стране. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

Президент Армении Армен Саркисян отклонил просьбу премьер-министра об увольнении руководителя Генерального штаба.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова