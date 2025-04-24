В Британии и других странах Европы обсуждают сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину.

Британия и другие европейские страны вероятнее всего, откажутся от планов по отправке тысячи своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии. В Лондоне считают, что риски могут оказаться слишком высокими, сообщает The Times со ссылкой на димпломатический источник, участвующий в обсуждении "коалиции желающих".

В Европе опасаются последствий отправки своих войск в Украину

Отмечается, что в Британии и других странах Европы обсуждают сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может заставить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.

Источник поделился, что Британия и Франция вместо этого могут послать на запад Украины военных инструкторов. Так страны смогут выполнить обязательство по размещению войск на территории Украины, но не будут находится возле линии фронта, охранять ключевые объекты или защищать украинских солдат.

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Тем не менее европейские страны все еще не отказываются от идеи охранять воздушное пространство Украины и обеспечивать воздушное прикрытие западных войск на земле при помощи самолетов. Турция же может сыграть морскую роль в будущей миротворческой миссии.

Кроме того, в издании отметили, что Великобритания и другие европейские страны продолжат передавать оружие Украине, чтобы укрепить ее обороноспособность.

Дипломатический источник, участвующий в обсуждении "коалиции желающих", рассказал журналистам, что идея отправить десятки тысяч европейских войск в Украину является слишком рискованной.

"Риски слишком высоки, а силы неадекватны для выполнения такой задачи. Так всегда думала Великобритания. Это Франция хотела более мускулистого подхода", - сказал он в разговоре с журналистами.

Европейские страны считают, что военные инструкторы смогут "успокоить" Россию своим присутствием, но не будут силами сдерживания или защиты. Источник подчеркнул, что европейские лидеры боятся, что их страны будут втянуты в более широкую войну, если прекращение огня сорвется.

Также в Европе опасаются, что необходимость развертывания огромного количества сил в Украине может повлиять на приверженность Великобритании и некоторых европейских стран восточному флангу НАТО, добавил источник. По его словам, дипломатические усилия продолжаются, чтобы заставить все стороны согласиться на прекращение огня.

Кроме того, источник поделился, что британские и французские чиновники могут попытаться убедить президента США Дональда Трампа согласиться на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, после похорон Папы Римского Франциска. Они считают, что это позволит сгладить напряженность и добиться некоторого прогресса в заключении мирного соглашения.

В издании рассказали, что операция Interflex, в рамках которой украинские войска проходят подготовку в Великобритании, может завершиться уже к концу 2025 года. Позже учения перенесут в место, расположенное недалеко от Львова на западе Украины.

Европейский план может не сработать

Более того, в Украине опасаются, европейских военных инструкторов выведут из страны при первых признаках нападения, отметили в издании. Украинские чиновники не верят в то, что российский диктатор Владимир Путин согласится на присутствие в Украине миротворческих сил.

"Мы будем продвигать нашу позицию, но мы хотим, чтобы Москва пересмотрела свои "красные линии". Наша проблема сейчас заключается в том, чтобы попытаться найти такую зону высадки, где Украине не придется нарушать все свои "красные линии"", - заявил источник в разговоре с журналистами.

Помимо этого дипломатический источник призвал оказывать большее давление на Россию. Он подчеркнул, что Трамп относится к России более положительно, чем к РФ, и это неприемлемо.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее в The Times со ссылкой на источник писали, что позиция "коалиции желающих" относительно отправки миротворцев в Украину смягчилась после переговоров по поиску путей к миру, которые прошли в Лондоне. Уточняется, что некоторые европейские официальные лица опасаются того, что Россия расценит военное присутствие сил европейских стран как "одностороннее вмешательство".

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о переговорах и появлении миротворцев в Украине. Он напомнил, что Минские соглашения "вообще не были миром".

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