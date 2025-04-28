"Коалиция желающих" резко сокращает планы по миротворцам в Украине

В Британии опасаются, что Россия может преследовать западных миротворцев в Украине в судах по правам человека, пишет The Telegraph.

Джеймс Картлидж, теневой министр обороны, призвал министра обороны Британии Джона Хили рассмотреть отступление от Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) для миротворческих войск в связи с опасениями, что британские солдаты могут стать объектами российского "правосудия". Он предупредил, что Россия может провоцировать столкновения, а затем добиваться рассмотрения дел о правах человека в лондонских судах.

Однако Хили отбросил эти опасения, заявив, что британский контингент не будет боевой силой, а будет проводить только обучение украинцев, и соблюдение конвенции "не помешает нам достичь наших целей".

Видео дня

"Когда Великобритания предпринимает военные действия, она полностью соблюдает британское и международное право. Мы должным образом учтем положения ЕКПЧ при разработке деталей коалиции желающих"., - отметил он.

При этом он четко заявил, что цели коалиции "будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных вооруженных сил Украины, а не на проведении боевых операций".

Замечания министра обороны, по-видимому, подтверждают предположения о том, что амбиции "коалиции добровольных" сил были урезаны, отмечает The Telegraph.

Так, в прошлом месяце премьер-министр сэр Кир Стармер описал миссию как сдерживающую силу, заявив, что будут британские "войска на земле и самолеты в небе".

Но в своем письме Хили сказал, что планирование было сосредоточено на помощи Украине "возродить вооруженные силы, способные сдерживать будущую российскую агрессию".

Теперь ожидается, что британские войска будут размещены на западе страны, далеко от границ, и в основном будут проводить обучение. Они также будут находиться под защитой воздушного пространства и территориальных вод Украины в соответствии с сокращенными планами.

Миротворцы в Украине - новости

Ранее The Times сообщала, что Британия и другие европейские страны вероятнее всего, откажутся от планов по отправке тысячи своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии. В Лондоне считают, что риски могут оказаться слишком высокими.

Также Telegraph писал, что в приватной обстановке представители США в последние недели выражали готовность дать гарантии поддержки военного контингента европейских стран, который может быть размещен в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Вас также могут заинтересовать новости: