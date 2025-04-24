Несмотря на смягчение позиции по миротворцам, Британия остается непреклонной в своем решении.

Позиция "коалиции желающих" относительно отправки миротворцев в Украину смягчилась после переговоров по поиску путей к миру, которые прошли в Лондоне. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

В издании напомнили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Макрон предложили направить в страну войска для поддержания мира в рамках "коалиции желающих".

По словам источников, в ходе переговоров в Лондоне, судя по всему, это обязательство было "смягчено".

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Уточняется, что некоторые европейские официальные лица опасаются того, что Россия расценит военное присутствие Великобритании и европейских стран как "одностороннее вмешательство", а не как настоящую миротворческую миссию.

Тем не менее, источник в британском оборонном ведомстве сообщил журналистам, что Соединенное Королевство не намерено отказываться от своих планов по отправке войск для обеспечения безопасности Украины.

Планы по отправке миротворцев в Украину

Как писал УНИАН, Франция и Великобритания возглавили "коалицию желающих", в которую входят свыше 30 стран. Государства готовы помочь в обеспечении безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения. Лондон и Париж, а также ряд стран, уже объявили о готовности отправить свои войска в рамках миротворческой миссии.

Москва, комментируя это намерение, выступила против размещения европейских миротворческих сил в Украине. В России этот шаг назвали "провокационным".

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко назвал количество европейских миротворцев, необходимое для защиты страны. По его словам, речь может идти о 120 тысячах иностранных военных.

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