Секретарь оборонного комитета Рады заявил, что в целом скептически относится к отправке миротворцев.

30 тысяч миротворцев стран-союзников не обеспечат защиту Украины от нового нападения РФ.

Такое мнение высказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко. Как сообщили Новини.LIVE, об этом он сказал СМИ на полях Специальной встречи YES, комментируя идею размещения миротворческого контингента в Украине после войны.

Костенко сказал, что в целом скептически относится к отправке миротворцев. Но отметил, что все же все будет зависеть от того, "какие условия будут созданы".

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"Если будет перемирие, если нам предоставят серьезные гарантии безопасности, тогда может быть. И дальше – где будут эти миротворцы? Они будут среди нас, или они будут находиться между Россией и Украиной. Но я не знаю страну, которая бы туда их отправила. Трудно в это поверить, но это возможно", – отметил нардеп.

Он добавил, что миротворцы участвовали во многих конфликтах, но не после Второй мировой войны.

"Это совсем другой конфликт, других масштабов. И точно это не 30 тыс. миротворцев. Это будут просто статисты, которые побегут первыми в случае чего, если что-то начнется", – сказал Костенко.

Миротворцы в Украине: вы могли это пропустить

Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских миротворцев в Украине после достижения потенциального соглашения между Киевом и Москвой о прекращении огня. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на заявления европейских чиновников.

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов высказал мнение, что отправку иностранных войск в Украину вряд ли можно считать гарантией безопасности для нашей страны. Он отметил, что еще ни разу в истории не было случая, когда миротворцы действительно выполнили свою основную задачу.

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