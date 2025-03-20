Самолёты и дополнительные сухопутные подразделения будут базироваться в Польше и Румынии.

На встрече глав Генштабов союзников в Лондоне достигнуто соглашение, что для обеспечения мира в Украине понадобятся не только сухопутные войска, но также мощные подразделения ВВС и ВМФ. Об пишет Bloomberg.

Отмечается, что западные союзники начали переговоры, чтобы выработать подробные военные планы, лежащие в основе миротворческих сил под руководством Англии и Франции, активизировав подготовку к потенциальному перемирию в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что "график" мирного соглашения между Россией и Украиной теперь "становится в фокусе".

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По его словам, что цель обсуждений - превратить "политическую концепцию в военные планы", которые можно будет реализовать на местах. Он добавил:

"Мы не знаем, будет ли соглашение - я определенно надеюсь, что оно будет - но если оно будет, очень важно, чтобы мы могли действовать немедленно".

Издание пишет, что около 30 в основном европейских стран предложили предоставить войска, самолеты, военно-морские суда, разведку или финансирование для так называемой "коалиции добровольных сил". Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония также приняли участие в переговорах. Встреча в четверг посвящена оперативному планированию, после того как на прошлой неделе в Париже обсуждался вопрос о том, какой вклад каждая страна готова внести.

Сейчас обсуждаются вопросы размещения самолётов, в частности британских Typhoon, их дозаправки и обслуживания.

Ожидалось, что военные планировщики обсудят, где будут заправляться такие активы, как самолеты, где они будут базироваться, как они впишутся в более широкую военную деятельность на земле и кто будет оказывать инженерную поддержку. Они также обсудят, как заполнить существующие развертывания, если активы или войска будут перемещены в Украину, чтобы гарантировать, что восточный фланг НАТО не останется открытым.

Наиболее вероятно, что британские и французские миротворцы разместятся в крупных городах, портах и ​​на объектах критической инфраструктуры Украины. В Чёрном море планируется дислоцировать патрульные корабли и минные тральщики.

При этом самолёты и дополнительные сухопутные подразделения будут базироваться в Польше и Румынии.

"Мы хотим, чтобы коалиция желающих стала надежной силой, которая позволит Украине наслаждаться прочным миром, и которая поможет Украине восстановиться и перевооружиться, а также удержать Россию от мысли, что они могут сами восстановиться и снова пойти", - сказал министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард.

Миротворцы в Украине - последние новости

Спикер британского премьер-министра заявил, что уже более 30 стран присоединились к "коалиции желающих", и многие из них готовы отправить свои войска в Украину. В то же время министр вооруженных сил страны Люк Поллард сказал, что Великобритания не будет отправлять миротворческие силы в Украину без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Ветеран британской дипломатии Питер Рикеттс отметил, что без американских гарантий миротворческая миссия в Украине будет нести в себе высокий риск повторения российской агрессии.

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