В целом "коалиция желающих" уже насчитывает 30 стран, среди которых часть будет помогать без отправки войск в Украину.

Уже более 30 стран присоединились к "коалиции желающих", и многие из них готовы отправить свои войска в Украину. Об этом заявил журналистам спикер британского премьер-министра, которого цитирует Sky News.

"Возможности вклада будут разными, но это будут значительные силы, поскольку значительное количество стран предоставит войска, а большая группа сделает вклад другими способами", - заявил он.

Спикер не сказал, какие именно страны согласились стать частью миротворческих сил, отправку которых инициировали британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон.

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Как отмечает Sky News, Россия неоднократно заявляла, что выступает категорически против отправки военных из стран НАТО в Украину. Журналисты спросили представителя Стармера, позволят ли британским войскам, размещенным в Украине, открывать огонь в ответ, если их обстреляют.

"Стоит помнить, что Россия не спрашивала Украину, когда она разворачивала войска. У нас продолжаются совещания по оперативному планированию", - заявил на это спикер.

Он также сказал, что не знает, присоединятся ли США к коалиции, но сказал, что Великобритания проводит "регулярные дискуссии с нашими американскими коллегами".

По данным Sky News, в субботу состоялась видеоконференция, посвященная вопросам послевоенных гарантий Украине, в частности отправки миротворцев. В этих дистанционных переговорах приняли участие лидеры Австралии, Бельгии, Болгарии, Канады, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Турции, Украины и Великобритании. Также к видеоконференции присоединились генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и президент Совета ЕС Антонио Коста.

Миротворцы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Британия готова отправить войска в Украину в статусе миротворцев на неограниченный срок. Однако британцы не пойдут на это до тех пор, пока США не предоставят гарантий, что вступятся за миротворцев в случае необходимости.

Между тем ветеран британской дипломатии Питер Рикеттс отметил, что без американских гарантий миротворческая миссия в Украине будет нести в себе высокий риск повторения российской агрессии.

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