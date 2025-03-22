Чехия изначально была одним из самых активных партнеров Украины и не планирует отказываться от этого.

Чехия готова отправить войска в Украину в рамках международной миротворческой миссии после заключения мирного соглашения. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил президент страны Петр Павел.

По его словам, Чехия уже является частью "коалиции желающих", которую создали Великобритания и Франция.

"И я верю, что как только появится понимание того, что есть общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой [миротворческой] коалиции", - сообщил Павел.

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Он признал, что в самой Чехии не все согласны с необходимостью привлечения к подобной миссии.

"Но если будет сильная группа европейских государств, которые готовы предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть одной из них. Я понимаю, что это звучит как клише, но я искренне верю, что мы делаем это в значительной степени для самих себя", - подчеркнул Павел.

Миротворцы в Украине: что известно

Как писал УНИАН, на этой неделе спикер британского правительства заявил, что "коалиция желающих" насчитывает более 30 государств, готовых в той или иной степени помочь Украине защититься от России. Из них часть стран готовы отправить собственных миротворцев после войны.

Какие именно страны готовы отправить войска в Украину, до сих пор остается вопросом, хотя готовность на словах озвучивали уже несколько стран, включая Францию и Британию. Вчера в МИД Украины сообщили, что четкий перечень стран, готовых направить свои контингенты в Украину, уже есть. И они уже вроде бы обсуждают конкретные детали плана по отправке миротворцев.

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