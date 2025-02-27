Также Стармер заявил, что Великобритания готовит для Украины большую военную помощь.

Великобритания готова направить свои войска и авиацию для обеспечения мирного соглашения в Украине. Такое заявление сделал британский премьер-министр Кир Стармер после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Великобритания готова отправить войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался. Мы должны сделать все правильно. Мы должны завоевать мир. Не может быть мира, который вознаграждает агрессора. История должна быть на стороне миротворца, а не захватчика", – акцентировал он.

Кроме того, Стармер заявил, что Великобритания готовит для Украины большую военную помощь. О ней будет сообщено позже.

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Также, по его словам, 2 марта в Британии примут 18 стран для обсуждения дальнейших переговоров по Украине.

Великобритания и Украина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США обеспечить поддержку будущим миротворческим войскам в Украине. По его словам, без гарантий безопасности от США Россия снова вторгнется в Украину.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Европа должна перейти от замораживания российских активов к их аресту. Он акцентировал, что это "не тот вопрос, в котором ни одно правительство не может действовать самостоятельно".

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