Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Европа должна перейти от замораживания российских активов к их аресту.

Как передает Reuters, так министр во время выступления в парламенте ответил на вопрос, поддержит ли он чрезвычайное законодательство, которое позволит арестовать и перепрофилировать эти активы на поддержку Украины.

"Европа должна действовать быстро, и я считаю, что мы должны перейти от замораживания активов к их аресту. Это не тот вопрос, в котором ни одно правительство не может действовать самостоятельно. Мы должны действовать вместе с европейскими союзниками".

В январе во время дебатов в парламенте министр иностранных дел по делам Европы Стивен Доти сказал, что Великобритания рассматривает "все законные меры, которые может принять, чтобы гарантировать, что Украина получит необходимую ей поддержку".

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Замороженные активы РФ

По состоянию на февраль 2025 года вопрос замороженных российских активов остается предметом активных международных обсуждений.

После начала полномасштабного вторжения страны G7, Европейский Союз и Австралия заморозили примерно 280 миллиардов долларов активов Центрального банка России. Кроме того, под санкциями находятся около 58 миллиардов долларов, принадлежащих российским олигархам.

Возможность конфискации замороженных российских активов вызывает разногласия среди членов ЕС: некоторые страны поддерживают идею передачи этих средств Украине, тогда как другие, в частности Франция, Германия и Италия, выражают обеспокоенность относительно правовых последствий такого шага.

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