Стармер подчеркнул важность поддержки США для европейских миротворцев в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США обеспечить поддержку будущим европейским миротворческим войскам в Украине, заявив, что только это обеспечит прочный мир, а не временное прекращение огня, и без гарантий безопасности от США Россия снова вторгнется в Украину.

Как пишет The Guardian, перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Стармер снова заявил, что Великобритания "сыграет свою роль" в любой миротворческой миссии в Украине, но сможет сделать это только при поддержке со стороны США.

"Я абсолютно убежден, что нам нужен прочный мир, а не прекращение огня, и для этого нам нужны гарантии безопасности", - сказал он журналистам, путешествовавшим с ним в Вашингтон.

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При этом он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть достаточными, чтобы удержать Путина от повторного нападения.

"... меня беспокоит, что если будет прекращение огня без гарантий, это просто даст ему (Путину) возможность подождать и вернуться снова, потому что его амбиции в отношении Украины, я думаю, совершенно очевидны для всех", — сказал он.

Он также заявил, что в войне в Украине "есть один агрессор, и это Россия".

"Все последующие обсуждения о переговорах, о гарантиях безопасности следует рассматривать в этом контексте. Они — агрессоры. Они вторглись и оккупировали суверенную страну в Европе, и они несут полную ответственность за конфликт", - заявил он.

Отвечая на вопрос, согласен ли Трамп с его мнением, Стармер отметил, что между лидерами "нет никаких проблем" в подходе к Путину.

"Конечно, президент очень ясно выразился о мире, которого он хочет. Он прав в этом. Мы все хотим мира. Вопрос в том, как нам убедиться, что это будет прочный мир. Между нами нет никаких проблем по этому вопросу", — сказал он.

Гарантии безопасности от США

Ранее Трамп высказался двусмысленно относительно любых гарантий, которые предоставят США, несмотря на критически важную сделку по минералам, которую Зеленский собирается подписать в Вашингтоне на этой неделе.

"Я не собираюсь давать гарантий безопасности сверх того, что есть. Мы собираемся заставить Европу сделать это, потому что Европа является их ближайшим соседом, но мы собираемся убедиться, что все пройдет хорошо", - сказал он.

Также сообщалось, что Великобритания ведет переговоры о созыве европейских лидеров для дальнейшего обсуждения войны России против Украины. Встреча может состояться уже в воскресенье, 2 марта 2025 года.

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