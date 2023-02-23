Он считает, что это плохой сигнал для Путина.

Готовность Китая представить "мирный план" для Украины говорит о том, что Пекин хочет, чтобы его интересы учитывали в новом мироустройстве.

Такое мнение высказал Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube. "Китай знает, что решение по России принято Западом. Он знает последствия этого решения и хочет принять свое участие в доле "пирога". Это послание Путину, это послание Западу о том, что они тоже хотят участвовать в дележке шкуры пока еще не убитого медведя", - сказал он.

Арестович считает новость о такой инициативе Китая скорее плохой для российского президента Путина. "Я не думаю, что Китай взял и за 30 секунд переменил стратегию. Ему хочется нормальный сухопотный путь с Европой, гарантии их безопасности, новый шелковый путь, попытка перехватить монополию США на ключи от морской торговли", - объяснил он, добавив, что Пекин четко осознает "красные линии" и не будет поставлять оружие России.

"В каком-то смысле это контринициатива на инициативу Украины о новом мироустройстве. Мы услышим много интересного 24 февраля, когда будут презентованы формулы мира. И насколько они совпадают... Для меня это сигнал, что Кремль повели по сужающемуся коридору в стойло, причем уже и китайцы", - добавил он.

Инициатива Китая

Как сообщал УНИАН, ранее главный дипломат Китая Ван И анонсировал публикацию документа, предлагающего политическое решение прекращения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не получал официальных документов от Пекина и напомнил, что у нас уже есть своя формула мира.

Позже постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь объяснил, что 24 февраля они планируют представить документ с официальной позицией Китая по войне, а не мирный план.

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