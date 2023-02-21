Президент напомнил, что у Украины уже есть своя "формула мира".

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что слышал от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы предложение мирного урегулирования войны с Россией от Китая. Однако, как подчеркнул Зеленский, никаких официальных документов по этому поводу он не получал.

Как отметил украинский глава во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мэлони 21 февраля, "состоялось неформальное общение, диалог с коллегой из Китая. И действительно сказали, что у них есть идея, документ или резолюция".

Вместе с тем президент напомнил, что у Украины уже есть своя "формула мира".

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"Мне кажется, что наш документ, наша "формула мира", которую мы предложили, поддержало большое количество государств уже. И мы ждем, что они поддержат наши инициативы и 23 февраля, когда состоится голосование за соответствующую резолюцию на заседании Объединенных Наций. Важно, чтобы была одна позиция", - подчеркнул Зеленский.

Официально никаких документов Зеленский не видел: "Мы заинтересованы, чтобы все страны мира были привлечены, чтобы закончилась эта война, чтобы поддерживать нашу справедливую "формулу мира".

Война в Украине - позиция Китая

Пекин продолжает последовательно перекладывать вину за войну в Украине из России на Европу и США. Коммунистический Китай также поддерживает пророссийскую риторику в ООН, которую никак нельзя назвать "нейтральной".

О "мирном плане" чиновники КНР оговорились на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам руководителя Офиса иностранных дел Центрального комитета Ван И, "предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться".

В то же время западная пресса настаивает, что Китай продолжает вести двойную игру, подыгрывая России. Также появились слухи о намерениях КНР передать Путину летальное оружие. США уже предупредили Китай о последствиях.

По данным США, Китай уже может поставлять России нелетальную военную помощь для ведения войны против Украины, в частности, форму или даже бронежилеты для оккупантов.

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