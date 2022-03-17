Российские власти придерживаются той же стратегии, что в Алеппо и Грозном, полагает глава МИД Франции.

Российская Федерация ведет мирные переговоры с украинской стороной только для вида.

Власти РФ придерживаются той же стратегии, что и в столице Чечни Грозном, и в крупнейшем сирийском городе Алеппо, рассказал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Parisien, сообщает Deutsche Welle.

"Сначала бомбить, потом создавать так называемые гуманитарные коридоры, чтобы обвинить противника в том, что он их не уважает, и, наконец, вести переговоры, просто чтобы создать впечатление, что переговоры ведутся", - отметил чиновник.

Министр также ответил на вопрос, готова ли французская сторона в Украине обучать защитников украинского государства.

"Мы не воюем против российского народа и не участвуем в вооруженном конфликте в Украине", - заявил глава МИД Франции.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Позже прошло несколько раундов переговоров между украинской и российской сторонами, пока соглашения о прекращении огня не были достигнуты.

Британская газета Financial Times сообщала, что есть "значительный прогресс" в переговорах по 15-ти пунктам "мирного плана" с прекращением огня и выводом войск.

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