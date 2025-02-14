Также украинский лидер анонсировал свои визиты в ОАЭ и Турцию.

Президент Украины Владимир Зеленский совершит официальные визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию, но встреч с россиянами в этих странах у него не будет. Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, у президента спросили, будет ли он лично или кто-то из украинской делегации проводить в Мюнхене встречи с россиянами.

"Нет, я не знаю об этом, но, возможно, кто-то знает больше меня", - сказал Зеленский.

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Глава государства обратил внимание, что распространяется много информации о встречах с россиянами и о встрече с участием американцев и россиян в Саудовской Аравии.

"Я буду очень четким. Во-первых, я вижу порядок [проведения] встреч и решений. Прежде всего, я не хочу встречаться только с россиянами, просто встречаться. Для чего? Нет. Мы видим порядок встреч, как я сказал. Порядок такой: Соединенные Штаты, Европа, а затем Россия. Быть готовыми к этой встрече", - подчеркнул Зеленский и добавил, что Украина поддерживает именно такой вариант встреч.

В то же время, во-вторых, как подчеркнул президент, он не знает о встрече в Мюнхене.

Вместе с тем, в-третьих, Зеленский сообщил, что у него будут официальные визиты, которые уже запланированы.

"У меня будет официальный визит в Эмираты с моей женой, с первой леди. Потому что у нас есть большая гуманитарная программа и вопрос обмена пленными. Во-вторых, я немедленно после этого посещу Саудовскую Аравию с этими же вопросами", - сообщил Зеленский.

Он уточнил, что в Саудовской Аравии будет встречи с "королевским высочеством". Затем Зеленский и первая леди отправятся в Турцию, где встретятся с президентом Реджепом Эрдоганом.

"Я не буду встречаться с россиянами, но я также и не буду встречаться там с американцами. Это мой официальный визит в страны, потому что они меня пригласили", - сказал Зеленский.

Встречи представителей Украины, США и России: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Мюнхене на конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля, запланирована встреча представителей США и России и что Украина тоже приглашена.

Также Трамп заявлял, что на следующей неделе должна состояться встреча представителей США, РФ и Украины в Саудовской Аравии. "Не с моим участием или участием Путина, но с топовыми чиновниками. Украина будет участвовать в обеих встречах. Мы посмотрим, сможем ли положить конец этой войне", - говорил президент США.

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