Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения Трампа, - глава МИД Эстонии

Европейские войска могут стать частью гарантий безопасности, к которым стремится Украина.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, которое может заключить новоизбранный президент США Дональд Трамп между Киевом и Москвой.

Как заявил Цахна в интервью Financial Times, лучшим вариантом безопасности для Украины является членство в НАТО, о котором просит президент Владимир Зеленский. Если США выступят против участия Киева в военном альянсе, Европа должна будет принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России, развернув свои войска после завершения боевых действий.

"Реальные гарантии безопасности означают справедливый мир, и тогда мы говорим о членстве НАТО. Но без США это будет невозможно, и речь идет о любых формах внешнего присутствия", - подчеркнул Цахна.

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Трамп обещал быстрое завершение войны в Украине, что вызвало беспокойство по поводу возможных несправедливых соглашений, подкрепленных угрозой сокращения военной поддержки США. Несколько его союзников призвали Европу активнее поддерживать Украину.

Цахна отметил, что победа Трампа на выборах усилила обсуждение среди союзников о поддержке Украины, учитывая ее недавние потери на фронте, а также стимулировала Москву к переговорам.

Он также отметил, что европейцам будет трудно предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки США, учитывая возможные конфликты с российскими войсками.

Эстония всегда была активным сторонником Украины и выступала за поставки оружия, несмотря на опасения некоторых союзников. Таллинн обеспокоен, что если Россия выиграет, странам Балтии будет угрожать новая агрессия со стороны Кремля.

Некоторые аналитики считают, что Европа может организовать поддержку Украины через коалицию государств, начиная с Польши и Великобритании. Эти страны являются ведущими поставщиками военной помощи для Украины.

Цахна также подчеркнул важность участия Франции и Германии в этих усилиях, поскольку Германия является вторым по величине донором военной помощи после США.

Он верит, что Трамп не покинет НАТО, поскольку это не отвечает интересам США. Однако европейцы должны показать готовность инвестировать в оборону, в частности, повысив расходы на оборону до 2,5% от ВВП.

Цахна добавил, что Европа не имеет достаточных запасов оружия и должна усилить свою оборонную промышленность, утверждая, что страны могут требовать больше от своих граждан, как это уже сделала Эстония. В последнем предложении он отметил, что сейчас Украина является первой линией обороны НАТО, и события в европейской архитектуре безопасности могут измениться.

Мирный план Трампа

Как сообщал УНИАН, план Трампа может предусматривать размещение европейских и британских войск в Украине. В частности, они могут занять 1200-километровую буферную зону между армиями обеих сторон.

По данным издания The Financial Times, Украина готовит "план победы" для администрации Дональда Трампа, предлагая потенциальные бизнес-сделки, доступ к ресурсам и размещение войск, чтобы повлиять на избранного президента США, известного прагматичным подходом к сделкам.

Как писал CNN, мирное соглашение между Украиной и РФ при посредничестве Дональда Трампа может предусматривать отказ Киева от претензий на Крым в обмен на возвращение части других оккупированных территорий.

"Россия сохранит Крым, который она захватила в 2014 году, а Украина получит обратно часть территорий на востоке Украины, которые Россия захватила. Зато Украина не вступает в НАТО, но получает гарантии безопасности от США, например Япония", - говорится в публикации.

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