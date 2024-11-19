Западные чиновники поделились, что в Европе не уверены в том, как Трамп собирается завершить войну.

Европейские союзники Украины обеспокоены тем, что поддержка Киева может измениться после того, как новый президент США Дональд Трамп вступит в должность. Это удалось выяснить в ходе бесед западных чиновников с журналистами CNN.

Один из них поделился, что в преддверии инаугурации Трампа в европейских странах наблюдается "общая коллективная задержка дыхания". По его словам, многие лидеры до сих пор не понимают, как будет действовать новый президент США.

Дипломат, который знаком с настроениями в штаб-квартире НАТО, рассказал журналистам, что в Альянсе нет уверенности в том, что Трамп продолжит поддержку Украины и добьется мирных переговоров. Он считает, что следующие несколько месяцев станут решающими на поле боя.

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"Сейчас очень опасно делать прогнозы. Мы надеемся на лучшее", - заявил высокопоставленный сотрудник украинской разведки.

Аналитики полагают, что любая сделка, предложенная Трампом, будет включать в себя замораживание линии фронта, а Украина и РФ предоставят или получат гарантии безопасности, чтобы предотвратить возобновление конфликта, отметили в издании.

"После избрания Трампа дискуссии вокруг будущего Украины перешли в овердрайв", - сказал журналистам представитель французского оборонного ведомства.

В издании напомнили, что Курт Волкер, посланник Трампа по Украине во время его первого срока, говорил о том, что первым шагом республиканца на посту президента станет демонстрация силы. По его словам, новый глава США хочет заставить российского диктатора Владимира Путина завершить войну в Украине.

Кроме того, Волкер считает, что Трамп скорее выдаст Украине кредит, чем предоставит помощь безвозмездно.

"Я не уверен, что он собирается сократить ее до нуля. Я полагаю, что это будет программа ленд-лиза", - объяснил он.

Также в издании отметили, что недавний звонок канцлера Германии Олафа Шольца Путину положил конец почти двухлетней изоляции главы Кремля ведущими лидерами НАТО. Это решение вызвало возмущение у некоторых европейских лидеров.

"Немцы, говорящие с Путиным - это будет плохо воспринято среди союзников Украины. Дать Путину этот положительный импульс - это вызовет раздражение у французов и других", - подчеркнул европейский чиновник.

Научный сотрудник Германского совета по международным отношениям Алена Епифанова рассказала журналистам, что Шольц вступает в избирательную кампанию как "миротворец", чтобы получить голоса избирателей. Она считает, что этот шаг может привлечь симпатии в собственной партии канцлера, но в остальном - это очень плохо для Украины.

Что говорят о Трампе в Европе

Ранее УНИАН писал, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что новый президент США Дональд Трамп не позволит главе Кремля Владимиру Путину выиграть войну в Украине. Он считает, что заявления республиканца о том, что он способен завершить войну всего за 24 часа являются не более, чем риторикой.

В The Wall Street Journal заявляли, что европейские лидеры стали активнее поддерживать идею Трампа по мирным переговорам Украины и РФ. Западные чиновники считают дипломатию лучшим вариантом для нашей страны.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о том, что Трамп может втянуть Европу в торговые войны. Он подчеркнул, что новый президент США может "разрушить цепочки создания стоимости между европейцами и американцами".

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