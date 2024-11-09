Вариант плана, который выберет Трамп, вероятно, будет зависеть от членов его кабинета.

План избранного президента США Дональда Трампа может предусматривать размещение европейских и британских войск в Украине. В частности, они могут занять 1200-километровую буферную зону между армиями обеих сторон.

Как пишет The Telegraph, это один из планов, которые рассматривает Трамп. Согласно замыслу трех сотрудников штаба политика, нынешняя линия фронта будет заморожена, а Киев согласится отложить вступление в НАТО на 20 лет. В обмен на это, Украина получит большое количество оружия от США, чтобы сдержать Москву от повторного нападения.

В то же время сами Штаты не будут отправлять солдат для патрулирования и охраны буферной зоны, которая возникнет в результате, и не будут финансировать эту миссию.

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Как указывает издание, Украина дала понять, что готова прислушаться к планам Трампа о прекращении войны, однако будет препятствовать любой сделке, которая будет выглядеть как победа Кремля. Сам же новоизбранный президент никогда подробно не объяснял, как именно сможет остановить конфликт.

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс в сентябре предполагал, что Россия сможет получить захваченные территории как "условие мира". При этом остальные территории Украины остались бы независимым суверенным государством, с сильно укрепленной стороной линии соприкосновения. Кроме того, россияне получат еще и обещание нейтралитета Украины.

По данным издания, в июне помощники Трампа представили ему еще одну идею. В частности, это было предложение сокращать Украине помощь, если она не согласится на мирные переговоры.

Кремль пока не комментировал возможные мирные планы, но, как пишет The Telegraph, сейчас у РФ мало стимулов для немедленного заключения мира, поскольку оккупанты имеют стабильное продвижение на фронте и Москва уверена, что выдержит экономическое бремя войны как минимум еще год.

Издание предполагает, что вариант плана, который выберет Трамп, вероятно, будет зависеть от членов его кабинета. Так, государственный секретарь Трампа во время его первого срока Майк Помпео, который может возглавить Пентагон, критиковал администрацию президента Джо Байдена за недостаточную помощь Украине. Он, вероятно, не поддержит соглашение, которое будет выгодно РФ.

Окончание войны в Украине

The Times писал, что Запад готов переложить на Трампа вину за свое предательство Украины.

Глава Чехии Петр Павел заявил, что Дональд Трамп может попытаться договориться с правителем РФ Владимиром Путиным о завершении войны против Украины, и такая сделка будет не в интересах Украины и Европы.

Авторитетный политолог Фрэнсис Фукуяма, что от возвращения Трампа в Белый дом "Украина, безусловно, проиграет больше всего".

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