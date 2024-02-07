Кассис сказал, что глава МИД Китая "принял приглашение к сведению", ответ ожидается в течение нескольких дней.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в среду, что он надеется, что Китай "поможет нам" в мирных переговорах по Украине после того, как в прошлом месяце Швейцария согласилась провести глобальный мирный саммит по Украине.

Украина заявила, что пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном "мирном саммите" мировых лидеров в Швейцарии, чтобы найти пути прекращения войны, которая началась, когда Россия ввела войска в Украину 24 февраля 2022 года, пишет Reuters.

По просьбе президента Украины Владимира Зеленского нейтральная Швейцария согласилась провести мероприятие, но дата и место еще не определены.

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Китай поддерживает тесные связи с Россией, воздерживаясь от критики ее вторжения на Украину, но также заявил, что суверенитет и территориальную целостность всех стран необходимо уважать, и предложил свою помощь в качестве посредника в конфликте.

На вопрос Кассиса на пресс-конференции в Пекине о том, ответил ли Китай на приглашение на саммит, ответил: "Это конференция очень высокого уровня, мы не можем ожидать немедленного ответа".

Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин объявили о партнерстве "без ограничений" в Пекине всего за три недели до российского вторжения, почти два года назад. С тех пор Китай резко увеличил импорт энергоносителей из России.

"Я заинтересован в получении помощи от Китая, потому что у Китая прекрасные отношения с Россией", - сказал Кассис.

Пока Китай не сообщил, примет ли он участие в мирном саммите или нет.

"Мы продолжим по-своему продвигать мирные переговоры и добиваться политического урегулирования кризиса", - заявил представитель министерства иностранных дел Китая.

Кассис находился в Китае со вторника по среду для участия в третьем раунде стратегического диалога министров иностранных дел Китая и Швейцарии.

Война в Украине - позиция Китая

Китай будет поддерживать Россию в "украинском вопросе", несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил новый министр обороны Китая Дун Цзюнь во время видео-встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"В последние годы США и Западный мир изолируют Россию. Решительно поддерживаем справедливость и оказываем вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону", – заявил Дун Цзюнь.

По его словам, Китай не прекратит поддержку страны-агрессора, даже не смотря на то, что это наносит вред оборонительному сотрудничеству Пекина со странами Евросоюза.

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