По мнению журналистов, Путин может согласиться на мирное соглашение, которое даст ему территорию, которую он сейчас оккупирует, и заставит Украину оставаться нейтральной, останавливая ее интеграцию с Европой.

Все еще возможно, что Украина или Россия проведут в этом году более успешную военную кампанию, чем ожидают эксперты. Но наиболее вероятным исходом боевых действий в этом году будет сохранение тупиковой ситуации. Как пишет издание The New York Times, этот тупик определит, как закончится война.

Журналисты утверждают, что Украина хочет вернуть всю свою территорию, но это вряд ли произойдет.

"Украинцы верят в свою способность дать отпор. Они защитили Киев, вернули Херсон и оттеснили Россию от Харькова в 2022 году. Их армия более закалена в боях, чем что-либо еще в Европе, и стала более сложной благодаря принятию американских и союзнических технологий. Они избежали худшего исхода: полного поражения, свержения своего демократического правительства и установления российской марионетки. Многие украинцы теперь считают, что уступки России будут означать, что их соотечественники погибли напрасно", - сказано в статье.

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Автор указывает на то, что Украина потеряла на войне много людей – убитых и раненых и у нее заканчиваются боеприпасы, материалы и оборудование. Хотя Европа только что утвердила экономическую помощь в размере 54 миллиардов долларов, именно американские деньги обеспечивают военную мощь Киева. Но большинство республиканцев в Палате представителей сейчас выступают против дальнейшей помощи Украине. И даже проукраинские республиканцы спрашивают чиновников администрации Байдена, какая стратегия может выйти из нынешнего тупика на поле боя. Между тем, финансирование оказывается втянутым в дебаты по пограничной политике.

"Если Украина не может получить то, что ей нужно, чтобы победить Россию, какую сделку она может заключить?" - задаются вопросом аналитики.

По их мнению, Владимир Путин может согласиться на мирное соглашение, которое даст ему территорию, которую он сейчас оккупирует, и заставит Украину оставаться нейтральной, останавливая ее интеграцию с Европой. Украинцы называют эту сделку капитуляцией, но без дополнительной американской помощи они могут быть вынуждены принять ее.

Более выгодная сделка для Украины позволила бы вернуть ей хотя бы часть ее земель, а также получить обещание, что Соединенные Штаты и Европа помогут защитить ее от России. Возможно, тогда Путин дважды подумает о дальнейших атаках. В этом сценарии Украина может не сразу присоединиться к НАТО или Европейскому Союзу, перспектива которого в первую очередь способствовала вторжению России.

"Но чтобы эта сделка стала возможной, Украине потребуется более сильная армия, чтобы подорвать мощь России. Российская армия была повреждена, ее самое современное вооружение потеряно, а ее модернизация отложена на годы назад. Если предложенный пакет помощи США в размере 60 миллиардов долларов когда-либо будет реализован, это может позволить Украине нанести более смелые удары в тылу России - такие операции выводят Москву из равновесия. Деньги Конгресса могут стать решающим фактором между плохой сделкой и лучшей. Их наличие укрепило бы позиции Украины за столом переговоров. Без этого Путин может оказаться прав в своей теории о том, что он сможет пережить Запад", - добавили статье.

Возможность переговоров с РФ - прогнозы

15 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что компромисс в отношениях с РФ невозможен без победы на поле боя, потому что таков менталитет большинства россиян.

Россия и Украина истощены продолжающейся войной, которая может создать потенциальное окно для переговоров в конце этого года. Такое мнение высказал бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

"Ближе к концу этого года, вероятно, после выборов в США, у нас будет момент для потенциальных переговоров", - сказал он.

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