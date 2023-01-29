Отмечается, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

Удар по военному заводу в Иране нанесли США и "еще одна страна". Израиль не имеет к этому отношение.

По информации телеканала Al Arabiya, военный завод в городе Исфахан беспилотниками атаковали именно американские ВВС. При этом указано, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

В свою очередь телеканал Al Hadath сообщил, что Израиль не имеет никакого отношения к операции.

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В то же время отмечается, что атака на склад боеприпасов должна "продемонстрировать Ирану и России" готовность Вашингтона противостоять строительству заводов "по производству и экспорту баллистического оружия".

Взрывы в Иране - что известно

В ночь на 29 января в городах Ирана прогремели мощные взрывы. "Бавовна" была замечена на ряде стратегических объектов страны. Так, в Шахид-Салиме вспыхнуд завод по производству моторных масел.

Кроме того, беспилотники атаковали военный склад в провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов.

По словам спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, атаки на объекты в Иране - лишь результат политики иранских властей.

В свою очередь Министерство обороны Ирана заявило о якобы "неудачной атаке" дронами на один из производственных комплексов в Исфахане.

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