На территории завода нет видимых повреждений.

Завод по производству "Шахедов" в иранском городе Исфахан не попал под атаку.

Как сообщает Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки, на территории завода нет видимых повреждений.

Как говорится в материале, ранее появилась информация, что именно это предприятие атаковали 28 января около 23:30 по местному времени. Спутниковое фото были сделаны уже после атаки - 29 января в 10:10 по местному времени.

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Никаких разрушений на снимках нет. Defense Express публикует снимок от 26 ноября 2022 года для сравнения. За это время на предприятии построили еще два ангара, но уничтожения или какого-либо значительного повреждения именно завода по производству Shahed-136 не видно.

"Все критические и важные производственные мощности Иран размещает под землей. И речь идет о подземных комплексах. А для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности", — говорится в материале.

Взрывы в Иране:

В ночь на 29 января стало известно, что в Иране прогремели взрывы на стратегических объектах, ВВС приведены в полную боеготовность. По сообщению агентства ИРНА, в городе Шахид-Салиме в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.

Также сообщалось, что атаке беспилотников подверглись военный склад в центральной провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов. Ближневосточные источники сообщали, что Израиль начал против Ирана военную операцию. Однако официально ни правительство Израиля, ни военные такие заявления не делали.

29 января 2023 года спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что атаки на стратегические объекты в Иране являются следствием политики этого государства, которое поддерживает терроризм.

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