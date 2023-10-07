Боевики ХАМАС захватили военную базу Израиля Нахаль-Оз. Террористы похвастались жестоким видео атаки.
Ролик опубликовал известный палестинский оператор Хишам Абу Шакра в социальной сети X. По его словам, на этих кадрах - операция по захвату базы ЦАХАЛ Нахаль-Оз, расположенной в Южном округе Израиля.
Оператор снял перестрелку, проникновение боевиков ХАМАС на территорию базы и тела убитых израильских военных. Террористы насмешливо показывали погибших на видео.
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Нападение на Израиль
Как сообщал УНИАН, утром из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Известно, что в израильских городах пожары.
Израильская армия начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с первым за сегодня публичным заявлением относительно массовой атаки террористической группы ХАМАС. Он заявил в видеообращении, что Израиль находится в состоянии войны. Он отметил, что будет победа, а враг "заплатит цену, которой он никогда раньше не знал".