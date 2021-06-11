Германия может предложить Украине дополнительные гарантии, чтобы только США пересмотрели свою позицию.

Канцлер Германии Ангела Меркель готовится к поездке в Вашингтон, чтобы лично решить споры вокруг строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.

Точная дата еще неизвестна, но встреча запланирована на июль или август. Переговоры между правительствами сейчас продолжаются.

Отмечается, что Берлин готовится предложить Вашингтону усиление поддержки Украины в обмен на пересмотр позиции по строительству российского газопровода.

Читайте такжеПервая леди США заявила, что Байден "слишком подготовлен" ко встрече с ПутинымТак, Германия может предложить Украине стать экспортером водорода. В случае, если Европа захочет достичь своих климатических целей, ей понадобится водород как энергоноситель. Идея состоит в том, чтобы переоборудовать для этого существующую сеть газопроводов.

Но для возобновляемых источников энергетики необходимы значительные инвестиции. Чтобы украинский водород можно было изготавливать без убытков для климата, Киеву нужна помощь, пишет издание.

Поздно вечером (по киевскому времени), 10 июня, стало известно о завершении компанией-оператором первой нитки газопровода. Морские секции трубопровода, заключенные между Россией и Германией, соединили. С 11 июня будут проводиться пусконаладочные работы для подготовки к заполнению газом.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода. Вашингтон считает, что таким образом Кремль хочет сделать Европу энергозависимой и пользоваться этим в политических целях.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 мая 2021 года в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций "отвечает национальным интересам" страны.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

Вскоре Государственный секретарь США Энтони Блинкен заметил, что решение по санкциям могут пересмотреть. А 11 июня спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не отступили от своей изначальной позиции по необходимости сдержать действия России на Балтийском море.

В отношениях с Германией Прайс назвал самым оптимальным инструмент дипломатии.

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Автор: Яна Ставская